Usa, JD Vance: no a riconoscimento Stato palestinese

Il vicepresidente americano JD Vance, in visita nel Regno Unito, ha risposto alle domande dei giornalisti durante l’incontro con il ministro degli Esteri britannico David Lammy. Vance ha dichiarato che gli Stati Uniti non hanno intenzione di riconoscere uno Stato palestinese, citando la mancanza di un governo funzionante in Palestina. Pur rispettando la decisione del Regno Unito, ha sottolineato che Washington non seguirà questo esempio. Ha inoltre detto che l’amministrazione Trump è in disaccordo con Israele sulla prosecuzione della guerra a Gaza, pur condividendone gli obiettivi di fermare Hamas e affrontare la crisi umanitaria .