Usa, JD Vance: no a riconoscimento Stato palestinese

00:00:40 min
|
1 ora fa

Il vicepresidente americano JD Vance, in visita nel Regno Unito, ha risposto alle domande dei giornalisti durante l’incontro con il ministro degli Esteri britannico David Lammy. Vance ha dichiarato che gli Stati Uniti non hanno intenzione di riconoscere uno Stato palestinese, citando la mancanza di un governo funzionante in Palestina. Pur rispettando la decisione del Regno Unito, ha sottolineato che Washington non seguirà questo esempio. Ha inoltre detto che l’amministrazione Trump è in disaccordo con Israele sulla prosecuzione della guerra a Gaza, pur condividendone gli obiettivi di fermare Hamas e affrontare la crisi umanitaria .

ERROR! Yemen, manifestazione pro Gaza a Sana'aERROR! Yemen, manifestazione pro Gaza a Sana'a
mondo
Yemen, manifestazione pro Gaza a Sana'a
00:01:00 min
| 10 minuti fa
pubblicità
ERROR! Allarme epidemia colera tra i rifugiati del Sudan a CiadERROR! Allarme epidemia colera tra i rifugiati del Sudan a Ciad
mondo
Allarme epidemia colera tra i rifugiati del Sudan in Ciad
00:01:00 min
| 1 ora fa
Invasione di Gaza, reazioni contro il piano di NetanyahuInvasione di Gaza, reazioni contro il piano di Netanyahu
mondo
Invasione di Gaza, reazioni contro il piano di Netanyahu
00:02:03 min
| 1 ora fa
Putin e Trump, le voci da Kharkiv sull'incontro tra i duePutin e Trump, le voci da Kharkiv sull'incontro tra i due
mondo
Putin e Trump, le voci da Kharkiv sull'incontro tra i due
00:01:28 min
| 1 ora fa
L'ambasciatore statunitense in Israele: Tel Aviv ha il diritto di difendersi. Hamas deponga le armiL'ambasciatore statunitense in Israele: Tel Aviv ha il diritto di difendersi. Hamas deponga le armi
mondo
L'ambasciatore statunitense in Israele: Tel Aviv ha il diritto di difendersi. Hamas deponga le armi
00:01:13 min
| 2 ore fa
ERROR! Israele approva il piano per l'invasione di GazaERROR! Israele approva il piano per l'invasione di Gaza
mondo
Israele approva il piano per l'invasione di Gaza
00:01:00 min
| 2 ore fa
ERROR! Surf, Griffin Colapinto brilla a inaugurazione di Tahiti ProERROR! Surf, Griffin Colapinto brilla a inaugurazione di Tahiti Pro
mondo
Surf, Griffin Colapinto brilla a inaugurazione di Tahiti Pro
00:01:00 min
| 2 ore fa
Tragedia di Marcinelle, il ricordo di un soccorritoreTragedia di Marcinelle, il ricordo di un soccorritore
mondo
Tragedia di Marcinelle, il ricordo di un soccorritore
00:02:15 min
| 2 ore fa
Gaza, aiuti umanitari dall'Italia partiti da FiumicinoGaza, aiuti umanitari dall'Italia partiti da Fiumicino
mondo
Gaza, aiuti umanitari dall'Italia partiti da Fiumicino
00:01:00 min
| 4 ore fa
Cina, auto senza conducente cade in grande buca a ChongqingCina, auto senza conducente cade in grande buca a Chongqing
mondo
Cina, auto senza conducente cade in grande buca a Chongqing
00:00:19 min
| 5 ore fa
Gaza, carri armati dell'esercito di Israele al confineGaza, carri armati dell'esercito di Israele al confine
mondo
Gaza, carri armati dell'esercito di Israele al confine
00:00:22 min
| 5 ore fa
Gaza City, Israele approva piano per prendere controlloGaza City, Israele approva piano per prendere controllo
mondo
Gaza City, Israele approva piano per prendere controllo
00:00:24 min
| 5 ore fa
ERROR! Yemen, manifestazione pro Gaza a Sana'aERROR! Yemen, manifestazione pro Gaza a Sana'a
mondo
Yemen, manifestazione pro Gaza a Sana'a
00:01:00 min
| 10 minuti fa
ERROR! Allarme epidemia colera tra i rifugiati del Sudan a CiadERROR! Allarme epidemia colera tra i rifugiati del Sudan a Ciad
mondo
Allarme epidemia colera tra i rifugiati del Sudan in Ciad
00:01:00 min
| 1 ora fa
Invasione di Gaza, reazioni contro il piano di NetanyahuInvasione di Gaza, reazioni contro il piano di Netanyahu
mondo
Invasione di Gaza, reazioni contro il piano di Netanyahu
00:02:03 min
| 1 ora fa
Putin e Trump, le voci da Kharkiv sull'incontro tra i duePutin e Trump, le voci da Kharkiv sull'incontro tra i due
mondo
Putin e Trump, le voci da Kharkiv sull'incontro tra i due
00:01:28 min
| 1 ora fa
L'ambasciatore statunitense in Israele: Tel Aviv ha il diritto di difendersi. Hamas deponga le armiL'ambasciatore statunitense in Israele: Tel Aviv ha il diritto di difendersi. Hamas deponga le armi
mondo
L'ambasciatore statunitense in Israele: Tel Aviv ha il diritto di difendersi. Hamas deponga le armi
00:01:13 min
| 2 ore fa
ERROR! Israele approva il piano per l'invasione di GazaERROR! Israele approva il piano per l'invasione di Gaza
mondo
Israele approva il piano per l'invasione di Gaza
00:01:00 min
| 2 ore fa
ERROR! Surf, Griffin Colapinto brilla a inaugurazione di Tahiti ProERROR! Surf, Griffin Colapinto brilla a inaugurazione di Tahiti Pro
mondo
Surf, Griffin Colapinto brilla a inaugurazione di Tahiti Pro
00:01:00 min
| 2 ore fa
Tragedia di Marcinelle, il ricordo di un soccorritoreTragedia di Marcinelle, il ricordo di un soccorritore
mondo
Tragedia di Marcinelle, il ricordo di un soccorritore
00:02:15 min
| 2 ore fa
Gaza, aiuti umanitari dall'Italia partiti da FiumicinoGaza, aiuti umanitari dall'Italia partiti da Fiumicino
mondo
Gaza, aiuti umanitari dall'Italia partiti da Fiumicino
00:01:00 min
| 4 ore fa
Cina, auto senza conducente cade in grande buca a ChongqingCina, auto senza conducente cade in grande buca a Chongqing
mondo
Cina, auto senza conducente cade in grande buca a Chongqing
00:00:19 min
| 5 ore fa
Gaza, carri armati dell'esercito di Israele al confineGaza, carri armati dell'esercito di Israele al confine
mondo
Gaza, carri armati dell'esercito di Israele al confine
00:00:22 min
| 5 ore fa
Gaza City, Israele approva piano per prendere controlloGaza City, Israele approva piano per prendere controllo
mondo
Gaza City, Israele approva piano per prendere controllo
00:00:24 min
| 5 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità