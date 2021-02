Usa, J&J approvato dalla Food and Drug Administration

La luce verde arriva proprio mentre il Presidente è in visita al più grande centro vaccinale del Texas e dice che il Covid sarà sconfitto, perché non c'è niente che possa fermare gli americani quando sono uniti. Il vaccino Johnson & Johnson, quello del quale basta una sola iniezione è approvato dalla Food & Drug Administration, può dunque essere utilizzato. Non ce ne sarà gran disponibilità all'inizio, ma appunto perché non necessita di richiamo e si conserva facilmente, ogni dose significa immunità. Quindi altri 20 milioni di americani vaccinati in un mese, 100 milioni entro giugno. Senza contare chi avrà accesso alle fiale delle case farmaceutiche Pfizer e Moderna utilizzate finora. La produzione era e resta il cruccio principale ora che gli Stati Uniti hanno appena raggiunto i 50 milioni di vaccinati e la somministrazione è a regime e funziona, come testimonia il mega centro che il Presidente è venuto a vedere di persona, l'enorme parcheggio di uno stadio di football trasformato nel tempio del fordismo sanitario. Solo la tempesta polare della settimana scorsa è riuscita a rallentare le operazioni mettendo in ginocchio uno degli stati più caldi e ricchi del paese. Motivo per cui Biden e la first Lady sono volati qui a Houston, non senza coda polemica perché arrivano adesso che ci sono 25 gradi. Lo stato che ha avuto 40 morti e ancora un milione di persone che devono bollire l'acqua prima di berla perché i depuratori sono ko è repubblicano, ma il mantra presidenziale è: nel momento del bisogno siamo solo americani. Quindi, dopo la visita istituzionale al centro per l'emergenza va al più grande Banco alimentare del Paese, un milione e centomila persone servite, dove la first lady prepara, insieme alla moglie del governatore pacchi alimentari con cereali e succhi di frutta, perché la fame, come recita il motto della Houston Food Bank, può essere dappertutto.