Mercoledì 23 luglio, alcuni membri dell’esercito statunitense sono stati visti mentre installavano filo spinato sul confine tra lo stato messicano di Chihuahua e quello texano degli Usa, vicino a Ciudad Juarez. Questa operazione fa parte degli sforzi recenti degli USA per rafforzare la sicurezza al confine sud. Il 16 luglio, infatti, era stata costruita una nuova barriera secondaria lunga 11 km nel deserto del New Mexico meridionale per rinforzare la recinzione esistente .