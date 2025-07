Usa, Musk lancia l’“America Party” contro Trump

Domenica 6 luglio, Elon Musk ha annunciato la creazione di un nuovo partito politico, l’“America Party”, accusando il presidente Trump di portare gli USA verso la bancarotta con la sua maxi-manovra fiscale. Musk ha dichiarato di voler “ridare la libertà” agli americani, dopo che un sondaggio su X aveva mostrato forte sostegno per un nuovo partito. La rottura tra Musk e Trump preoccupa i Repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato, mentre il titolo Tesla ha subito forti oscillazioni in Borsa legate al conflitto tra i due ex alleati.