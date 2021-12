Un poliziotto in Idaho è finito in ospedale, dopo aver scavalcato un muretto di cemento per evitare lo schianto di un'automobile. Il poliziotto si era fermato per prestare soccorso ad un automobilista, quando lì vicino si è verificato un incidente che ha coinvolto sei vetture.. Una di queste è finita contro l'auto parcheggiata, mettendo a rischio la vita del poliziotto e dell'automobilista. Credit: Idaho State Police via Storyful.