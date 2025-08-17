Usa: Putin ha fatto concessioni su cinque regioni ucraine

"Ci sono cinque Regioni che a nostro avviso, sono sempre state il fulcro dell'accordo. Queste cinque Regioni, la Russia aveva detto di volerle a livello amministrativo, ma ovviamente quelli amministrativi sono i confini legali e dopo i contatti, le linee di contatto che abbiamo avuto, i russi hanno fatto alcune concessioni al tavolo per quanto riguarda tutte e cinque le Regioni, c'è una discussione importante che bisognerà avere sul Donetsk, sarà quello che succederà e ci saranno anche dei dettagli che saranno discussi lunedì, quando il Presidente Zelensky arriverà a Washington con la sua delegazione e alcuni Leader europei e speriamo che potremo prendere delle decisioni contestualmente. Hanno fatto altre concessioni su varie Regioni, ma non scenderò adesso nei dettagli. Gli ucraini ne sono consapevoli, così come gli europei ed è stato molto significativo. Questo non significa che sia sufficiente ma è stato il punto in cui abbiamo iniziato a vedere una certa moderazione, riguardo al modo in cui pensano di arrivare a un accordo di pace e quindi crediamo che questo sia incoraggiante". .