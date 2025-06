Il rapporto tra il presidente Trump ed Elon Musk si è incrinato in seguito alle forti critiche del miliardario nei confronti del recente disegno di legge su tagli e spesa. “Io ed Elon avevamo un ottimo rapporto. Non so se lo avremo ancora”, ha dichiarato il tycoon. Il presidente ha minacciato di interrompere i contratti governativi siglati con le aziende di Musk.