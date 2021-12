:a polizia stradale dell'Oregon ha pubblicato un video per allertare gli automobilisti sui rischi delle strade ghiacciate. "Le strade possono sembrare pulite, ma il gelo è ancora in agguato e il ghiaccio può nascondersi" hanno scritto sui loro social, pubblicando il video di un SUV che, correndo con troppa velocità sulla strada, ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro un'auto di pattuglia. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Credit: Oregon State Police via Storyful .