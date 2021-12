Un uomo è stato portato in ospedale a Lockland, in Ohio, dopo che è stato colpito da colpi di arma da fuoco mentre viaggiava su un autostrada. Una telecamera per il traffico ha ripreso il momento in cui l'altra vettura lo affianca e spara i colpi. Al momento non si conoscono i motivi dietro alla sparatoria. Credit: Ohio Department of Transportation via Storyful.