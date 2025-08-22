Usa, tensioni con Venezuela per navi nel mar dei Caraibi

Braccio di ferro fra Washington e il governo di Caracas di Nicolas Maduro. Nelle ultime ore la Casa Bianca ha confermato l'invio nel Mar dei Caraibi a largo del Venezuela, di tre navi da guerra affiancate da sottomarini nucleari, un'unità missilistica e aerei di ricognizione P8 Poseidon. A bordo ci sono 4500 militari, tra cui 2200 marines, che secondo fonti statunitensi potrebbero trovarsi davanti alle coste venezuelane già domenica. La missione spiegano fonti del Pentagono, mira a colpire cartelli della droga e a rafforzare la presenza lungo le rotte del narcotraffico. Una decisione che arriva in un momento di forte pressione politica e diplomatica nei confronti del governo venezuelano, che Washington continua a non riconoscere come legittimo. La risposta di Caracas non si è fatta attendere dopo aver bollato, come stravaganti assurde le mosse statunitensi, Maduro ha annunciato la mobilitazione di 4,5 milioni di uomini della milizia nazionale, un corpo paramilitare istituito ai tempi di Hugo Chavez, destinato ad essere armato con equipaggiamenti pesanti, inclusi i fucili e missili, per garantire la difesa di tutto il territorio. Non solo il governo ha imposto il divieto di ingresso a turisti non autorizzati, ha minacciato il carcere per gli stranieri che violeranno le frontiere, e ha disposto la sospensione per 30 giorni dell'uso di droni per evitare sabotaggi e spionaggio. Maduro, che da tempo denuncia il rischio di un intervento straniero per rovesciare il suo governo, ha promesso di armare con fucili i contadini venezuelani definendoli custodi della patria e parte integrante di un esercito popolare pronto a combattere, a difendere un paese che è in un momento di estrema crisi economica e sociale, dura la posizione del presidente del Parlamento Jorge Rodriguez, che ha avvertito che tutti gli stranieri che entreranno senza autorizzazione saranno considerati nemici della patria. Mentre il Ministro della Difesa, Vladimir Padrino Lopez lancia un avvertimento a Washington, non sarebbe solo un'aggressione contro di noi dichiara, ma contro tutta l'America Latina. .

Onu: "A Gaza è carestia". Raid su scuola con sfollati
Ucraina, Rutte a Kiev, Ue stanzia 4 miliardi
Un report Nazioni Unite denuncia grave carestia a Gaza
Colombia, attacco con auto bomba a Cali: sei morti
Trump: riunire Putin e Zelensky come mescolare olio e aceto
Russia, attacco ucraino impianto petrolifero: stop forniture
Guinea, frana nella capitale Conakry: almeno 15 morti
Timeline, l'ONU dichiara ufficialmente la carestia a Gaza
Usa, Trump porta pizza e hamburger alla polizia a Washington
Timeline, la "retromarcia" di Trump sulle trattative sulla guerra in Ucraina
Un report sostenuto dalle Nazioni Unite conferma e denuncia la grave carestia nella Striscia
Incendi in Spagna, nuovo rogo boschivo in Galizia
