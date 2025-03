Usa, Trump posta video shock di venezuelani deportati

L'aereo inviato dagli Stati Uniti atterra in piena notte nel Salvador. A bordo ci sono 238 presunti membri della gang venezuelana Tren de Aragua del video postato su Truth da Donald Trump. vi mostriamo solo una parte, l'arrivo nel super carcere di massima sicurezza Cecot, il più grande delle Americhe. I deportati seduti che aspettano di essere trasportati nelle celle prima sono stati rasati, tenuti in ginocchio, mani e caviglie incatenate. La conferma è arrivata dal presidente del Salvador Bukele, che assicura che resteranno nel centro di reclusione per terroristi per un periodo di un anno rinnovabile. Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, ringrazia Bukele che definisce il leader della sicurezza più forte della nostra regione e grande amico degli Stati Uniti. Per rendere possibili le espulsioni, Trump ha invocato l'antica legge sui nemici stranieri e ha firmato un ordine esecutivo che fa riferimento a quella legge del 1798 che permette di superare le normali procedure legate all'espulsione di migranti. Ora un giudice del distretto della Columbia ha messo in dubbio la legalità dell'ordine e lo ha sospeso per 14 giorni. .