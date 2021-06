In Germania la vaccinazione eterologa, ossia con due preparati diversi tra prima e seconda dose, non solo è consigliata ma è considerata anche più efficace. Infatti dal primo aprile la Stiko, la commissione permanente per le vaccinazioni, raccomando una seconda dose di vaccino a RNA messaggero come quelli di Pfizer Biontech o Moderna dopo la prima dose di AstraZeneca. La raccomandazione è arrivata a metà marzo dopo che, a causa degli effetti avversi, il vaccino AstraZeneca, già inoculato a oltre un milione e mezzo di persone, era stato bloccato in tutto il Paese. Ora, anche se non viene esclusa la possibilità di ricevere previo consulto medico, una seconda dose del preparato anglo svedese, dopo 12 settimane viene raccomandata la seconda dose con un vaccino a MRNA. Secondo uno studio dell'Università del Saarland infatti la combinazione di due vaccini differenti avrebbe addirittura un'efficacia maggiore nello sviluppo di anticorpi, fino ad un numero 10 volte maggiore. Il risultato verrebbe confermato anche da un secondo studio dell'Ospedale Charité di Berlino, dove si è osservato che 340 sanitari che avevano ricevuto la prima dose di AstraZeneca e la seconda di Pfizer Biontech, avrebbero sviluppato più anticorpi di coloro vaccinati con doppia dose dello stesso preparato. Nonostante però la raccomandazione per il vaccino AstraZeneca soltanto per gli over 60, la Germania permette ancora a tutti gli adulti di ricevere il vaccino a "vettore virale" a patto che vengano informati preventivamente dei rischi dal proprio medico. E infatti a fine maggio, proprio come in Italia, era possibile vedere lunghe code negli "Open day" con il vaccino del produttore svedese. Per quanto riguarda i più giovani, invece, in Germania dal 7 giugno per coloro tra i 12 e i 15 anni è possibile ricevere il vaccino Pfizer Biontech, ma la commissione per i vaccini raccomanda la somministrazione solo a coloro con patologie pregresse, a causa della mancanza di studi su effetti collaterali a lungo termine.