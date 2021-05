Vaccini, Ema il 28 decide su Pfizer a fascia 12-15 anni

Ben venga il vaccino per gli adolescenti se l'EMA darà il via libera, ma senza dimenticare gli over 65 e i fragili che sono rimasti indietro e devono ancora essere immunizzati. Questo il punto su cui batte sempre il Generale Figliuolo quando si tratta di fissare e programmare i vari step della campagna vaccinale massiva. Manca infatti anche uno zoccolo duro di over 70 che deve ricevere la prima somministrazione, circa il 20% di questa fascia di età è ancora da raggiungere. Sono i più complicati da vaccinare, persone che sono a casa da sole e hanno difficoltà a muoversi o che vivono in paesini sperduti difficili da contattare. Intanto, in tutte le Regioni, procedono spedite le prenotazioni della fascia dei 40enni. Ormai si viaggio intorno alle 450mila vaccinazioni al giorno, più di un italiano su tre ha ricevuto la prima puntura, oltre il 32,6% della popolazione, ma la fascia che ha completato il ciclo scende al 15,3%. poco più di 9milioni di persone. Siamo ancora lontani da quell'obiettivo del 70% che si raggiungerà a fine settembre. In ogni caso si attende la decisione dell'EMA che il 28 maggio potrebbe dare il via libera all'uso del vaccino Pfizer Biontech per la fascia d'età 12-15 anni, questo consentirebbe di mettere in sicurezza le scuole medie superiori. Il vaccino Pfizer, al momento, è autorizzato dai 16 anni in poi, gli altri vaccini dei 18. Quanto al Green Pass viene esteso da 6 a 9 mesi, inoltre la certificazione verde è rilasciata contestualmente alla somministrazione della prima dose, ma ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla puntura. Sul tavolo del Commissario Figliuolo c'è anche un'altra questione intricata da risolvere: la possibilità di vaccinarsi in vacanza, ipotesi caldeggiata da molti Governatori e finora respinta dal Generale per motivi logistici e organizzativi. Vero è che fare il richiamo in vacanza eviterebbe rischio di rallentare la campagna di vaccinazione, molti italiani infatti stanno spostando il richiamo a settembre per evitare di interrompere le vacanze. Ed è un vero paradosso, pensare che solo un anno fa il vaccino era un miraggio e tutti avremmo fatto carte false pur di farlo in qualsiasi momento, vacanza o non vacanza.