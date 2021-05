Vaccini Spagna, seconda dose Pfizer per under 60. VIDEO

Gli under 60 che hanno ricevuto AstraZeneca come prima dose, avranno Pfizer con la seconda. È la decisione della Spagna, comunicata dal ministero della Sanità iberico. Si discute se lasciare la scelta, a chi lo desidera, della seconda dose AstraZeneca. La Spagna ad aprile aveva sospeso la somministrazione di AstraZeneca agli under 60. Una decisione su come procedere sulle seconde dosi era attesa da settimane. Il governo ha fatto sapere che si è tenuto conto di studi realizzati sul mix di vaccini. Uno dei più recenti è uno studio clinico dell'Istituto Sanitario Carlos III. Le conclusioni a cui sono arrivati i ricercatori sono le seguenti. Somministrare Pfizer come seconda dose a chi ha ricevuto la prima di AstraZeneca è sicuro. Inoltre, aumenta la risposta immunitaria.