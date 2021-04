Vaccini Usa, 100milioni di americani hanno ricevuto dose

100 milioni di americani, il 30% dell'intera popolazione, ha già ricevuto almeno una dose del vaccino anti Covid, 53 milioni di persone hanno invece completato il processo di immunizzazione. Il successo della campagna di somministrazione degli Stati Uniti, tiene sotto controllo la pericolosità del virus, che risulta sempre meno letale, anche se continua a diffondersi. Nonostante qualche intoppo, come la contaminazione di milioni di fiale Johnson & Johnson, prodotte da un appaltatore, che sono state dunque bloccate, qui la distribuzione non rallenta, anzi sempre più Stati stanno rendendo disponibili le inoculazioni a tutti gli adulti e qualcuno comincia a ragionare su incentivi e disincentivi. La Virginia, ad esempio, ha appena approvato una legge che esclude, da alcuni benefici economici, il personale sanitario che rifiuta l'iniezione. L'efficacia dei vaccini sembrerebbe tenere a bada anche le varianti più facilmente trasmissibili, mentre la casa farmaceutica Pfizer fa sapere che il suo farmaco protegge dal Covid per almeno sei mesi, molto più di quanto i primi studi suggerissero. Lentamente quindi, l'America riapre, si torna a viaggiare verso le località di vacanza, riparte il campionato di baseball con i tifosi contingentati sugli spalti, anche se la partita inaugurale tra i Washington Nationals e i New York Mets è stata rimandata per la positività di un giocatore. Nel mitico stadio degli Yankees si alterneranno partite e vaccinazioni. In questo fine settimana, a New York ricomincia poi anche la vita culturale, dopo il cinema, sono club e teatri che riaprono le porte al pubblico con capacità al 33%.