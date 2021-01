Vaccino Covid-19, le immagini dal mondo

Dopo le immagini delle file per i tamponi, ora da tutto il mondo iniziano ad arrivare quelle delle persone che vengono vaccinate contro il covid 19. L'emergenza sanitaria oggi ha anche un altro volto, qui siamo nel Regno Unito, dove sono stati attivati i centri di vaccinazione all'interno delle chiese perché il sistema ospedaliero è già troppo sotto pressione a causa dell'aumento dei contagi in tutto il Paese. 4 i milioni di persone, cioè oltre il 5,5% della popolazione ha già ricevuto il vaccino, quello di Pfizer, di Moderna e anche di AstraZeneca. Quest'ultimo vaccino, quello di Oxford, di cui l'unione europea ha preacquistato 400 milioni di dosi, non è ancora stato approvato dall'Ema, le dosi di Pfizer invece non è detto che arrivino nelle quantità e nei tempi previsti. Intanto dal resto del mondo arrivano queste immagini, qui siamo in Brasile, uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia, dove è finalmente partita la campagna di vaccinazione, oltre ad AstraZeneca, viene somministrato anche il vaccino prodotto dall'azienda cinese Sinovac. Queste sono invece le file di persone che aspettano il proprio turno per essere vaccinati in Israele che è ancora il primo Paese per numero di dosi somministrate in base alla popolazione.