Ieri abbiamo superato le 150 milioni di dosi nei primi 75 giorni di presidenza, in linea con l'obiettivo di 200 milioni di dosi nei primi 100 giorni. Questo è il nuovo obiettivo, dopo aver superato le 100 milioni di dosi. Alcuni, a quel tempo, dicevano che questo obiettivo era troppo ambizioso ma dobbiamo andare avanti per fare ancora di più, ma sappiamo quello che dobbiamo fare, dobbiamo aumentare l'approccio federale. Per abbattere veramente questo virus faremo così: avere più scorte, mobilizzare più vaccinatori e creare più posti dove vaccinare le persone.