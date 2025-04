Vance in Italia, incontro tra Papa Francesco e il vicepresidente USA

Un incontro privato di pochi minuti dopo il colloquio con il Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, è riuscito a incontrare Papa Francesco a casa Santa Marta. Giusto il tempo per gli auguri di buona Pasqua, mentre in piazza San Pietro era in corso la messa. Bergoglio ha voluto dare un piccolo pensiero per i tre figli del numero due della Casa Bianca, una cravatta per il vice di Trump e tre rosari. Vance, cattolico convertito nel 2019, in passato si è scontrato con il pontefice sulle politiche migratorie dell'amministrazione Trump. "Io prego per lei ogni giorno, che Dio la benedica. Grazie". "Capisco". Dopo il breve colloquio con Papa Francesco, il vicepresidente degli Stati Uniti, ha proseguito il suo tour romano visitando la Basilica di San Paolo, con la famiglia. Tappa a Villa Adriana, la residenza imperiale voluta dall'imperatore Adriano del secondo secolo dopo Cristo, patrimonio dell'UNESCO. Prima di partire per l'India il vicepresidente ha condiviso sui social alcune impressioni sulla tre giorni nella nostra capitale. È stato un onore visitare il Vaticano durante la Settimana Santa, è una benedizione poter sperimentare la bellezza e la venerazione della liturgia del venerdì santo nella Basilica di San Pietro ha scritto, è stato un piacere incontrare il Primo Ministro Giorgia Meloni a Roma. L'Italia è un paese meraviglioso e un grande alleato degli Stati Uniti. .