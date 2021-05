Variante indiana: vaccini efficaci al 33% dopo prima dose

La fine della Road Map, verso la libertà, di Boris Johnson, non significherà un ritorno alla normalità vecchia maniera. Gli otto focolai ancora non spenti, della variante indiana, in Gran Bretagna, fa allora pensare che il distanziamento sociale, continuerà ad essere necessario dopo il 21 giugno. Il Governo ha sconsigliato viaggi in quelle aree e soprattutto resteranno i 10 giorni di quarantena per le persone che entreranno in contatto con positivi, anche dopo la seconda dose di vaccino. Intanto, si continua a vaccinare il più velocemente possibile. Le dosi complessive somministrate, sono più di 61milioni e oltre il 44% della popolazione adulta, è ora completamente vaccinata. Fatto estremamente importante, se si considera che uno studio, presentato dall'Istituto di Sanità Inglese, assegna un'efficacia del 33% ai vaccini AstraZeneca e Pfizer, contro la variante indiana, a tre settimane dalla prima dose. Efficacia che cresce significativamente, dopo la seconda dose. Le ultime 24 ore, hanno registrato 15 decessi e circa 2.500 contagi.