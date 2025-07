VDL, meglio trattare ma scelte Usa sono senza precedenti

Le parole di Donald Trump lasciano il tempo che trovano, dicono funzionari a Bruxelles, ma le sue decisioni stanno creando non poche difficoltà all'Europa. Il portavoce della Commissione Europea nega che l'UE riceverà una lettera da Washington, nelle prossime ore, con l'imposizione di nuovi dazi prima della fine dei negoziati, come affermato dal Presidente americano, ma non nasconde che un accordo deve essere ancora trovato. Del resto l'Europa sembra di fronte ad una scelta: o mostrare orgoglio e fermezza rispondendo per le rime a probabili tariffe almeno del 10% sui prodotti europei imposte dagli Stati Uniti, oppure scegliere la strada del pragmatismo, accettare il male minore, strappare qualche esenzione per qualche categoria di prodotti e non dare luogo ad una nuova escalation di dazi americani. Von der Leyen al Parlamento Europeo lascia aperta questa duplice ipotesi, pur criticando duramente la politica commerciale di Trump. E a proposito di scenari, il capo negoziatore europeo Sefcovic cerca di essere il più diretto possibile: "voglio essere chiaro", dice ai parlamentari di Strasburgo, "dobbiamo riconoscere che un certo grado di riequilibrio persisterà". Tradotto: al termine dei negoziati dovremo accettare che qualcosa in più gli americani ci faranno pagare. Meglio quindi non illudersi. .