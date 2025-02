Venezuela, fedeli pregano per Papa e festeggiano loro santo

A Caracas, il 26 febbraio, centinaia di venezuelani sono scesi in strada per celebrare la canonizzazione di José Gregorio Hernández, il “dottore dei poveri”, che diventerà il primo santo del Paese. Papa Francesco ha approvato il decreto mentre è ricoverato per una polmonite bilaterale. I fedeli hanno espresso gratitudine e augurato una pronta guarigione al pontefice. Hernández, nato nel 1864, era noto per curare i malati durante la pandemia di influenza spagnola e morì nel 1919 investito da un’auto.