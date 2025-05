Verso il Conclave, i preparativi nella Cappella Sistina

Il conto alla rovescia per il Conclave è cominciato. Da giorni sotto lo sguardo degli affreschi di Michelangelo, gli operai sono al lavoro nella Cappella Sistina per preparare gli spazi dove dal pomeriggio del 07 maggio i cardinali si riuniranno per scegliere il successore di Papa Francesco. Si stringono bulloni, fissano le assi del pavimento, montano le stufe e le tubazioni che porteranno la fumata fuori dal comignolo. I tavoli e le sedute per i porporati che nel corso del conclave e delle votazioni non avranno alcun contatto con il mondo esterno. Le operazioni si svolgono sotto la stretta sorveglianza degli addetti del Vaticano per conservare gli affreschi rinascimentali. Venerdì è stato installato il comignolo al quale guarderanno fino alla fumata bianca, gli occhi del mondo intero in attesa del nuovo Papa. Mercoledì l'Extra omnes, i cardinali elettori arrivati a Roma saranno chiusi a chiave nella cappella. Quel pomeriggio ci sarà la prima votazione, dal giorno successivo gli scrutini saranno 4, 2 la mattina e 2 la sera. Intanto mentre arrivano gli ultimi cardinali elettori, prosegue il lavoro delle congregazioni. "Stiamo seminando, ma serve ancora tanta acqua", commenta all'uscita il cardinale Claudio Gugerotti. Gli interventi dei porporati hanno trattato temi legati alla missione della Chiesa, come la fraternità del mondo, la collaborazione e la solidarietà tra chiese e il valore dell'educazione. E poi l'auspicio che il prossimo Papa non si chiuda nel cenacolo, ma esca e porti luce al mondo. Le congregazioni riprenderanno lunedì raddoppiando, una la mattina e una la sera. .