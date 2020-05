Verso riapertura dei confini in Europa

Ora che l'Europa prova a ripartire, cerca anche di riaprire i propri confini, a cominciare da quelli interni all'Unione. C'è chiaramente un coordinamento e uno scambio di informazioni in corso tra gli Stati membri e la Commissione, per tornare gradualmente a garantire la libertà di circolazione nella UE, fanno sapere da Bruxelles. La realtà, però, dice altro e la sensazione è, ancora una volta, che si stia procedendo in ordine sparso. L'Austria, ad esempio, ha comunicato che a giugno e ritorneranno a circolare i treni internazionali, ma non quelli da e per l'Italia, attraverso le frontiera del Brennero e Tarvisio. Il Ministro degli Esteri austriaco ha anche dichiarato che Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria si stanno orientando verso un'apertura completa delle frontiere, a partire dalla metà di giugno. Rimane esclusa la Slovenia, proprio per la sua vicinanza all'Italia, ma le immagini al confine con la Croazia sembrano mostrare che gli sloveni alla montagna, preferiscano il mare. La Germania toglierà l'allerta sui viaggi per 31 Paesi del continente europeo, a partire dal 15 giugno, l'allerta verrà sostituita con avvisi sui viaggi che dovrebbero mettere in evidenza gli eventuali rischi, Paese per Paese, sulla stessa linea si trova la Francia. Parigi e Berlino devono lavorare per il ripristino immediato della libera circolazione all'interno dello spazio Schengen, quando le condizioni saranno soddisfatte, fanno sapere oltralpe. La Spagna si dice pronta ad accogliere il turismo internazionale, a partire dal prossimo primo luglio. Hanno infine, un che di romantico, le riaperture in Danimarca, lì, già lunedì, hanno ricevuto il permesso di superare il confine verso gli altri Paesi scandinavi e la Germania, le coppie transfrontaliere rimaste separate durante i mesi del lockdown. Le persone, riferiscono i media locali, devono però dimostrare alla Polizia danese di avere una relazione da almeno 6 mesi.