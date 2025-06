Vertice Nato, accordo per la spesa al 5% del PIL tra alleati

5% per continuare a garantire l'articolo 5. In tempo di guerra e incertezze le conclusioni del vertice Nato all'Aja non potevano che essere un capolavoro di diplomazia, o forse di equilibrismo. L'alleanza atlantica conferma il suo architrave, l'obbligo di mutua difesa che i 32 membri contrassero più di settant'anni fa, e decide di dare una spinta decisa alle proprie capacità di difesa e deterrenza. "Stiamo arrivando dal 2% al 5%, quindi oltre un triliardo di dollari all'anno. Stiamo parlando di tantissimo denaro, soprattutto da parte di paesi che non contribuivano sufficientemente". Il cerimonioso segretario generale, l'olandese Rutte blandisce con lusinghe pubbliche e private l'imprevedibile Presidente degli Stati Uniti. "È un caro amico. Lei avrebbe mai pensato che ci sarebbe stato un risultato simile nel vertice se lui non fosse stato rieletto Presidente?" Si mette nero su bianco che il pericolo da fronteggiare nel lungo termine è la Russia, ma soltanto una ventina di righe dopo si conferma sostegno all'Ucraina, la cui sicurezza contribuisce alla nostra, si legge, senza specificare però perché debba essere difesa. Poi in conferenza stampa, Rutte afferma a roboante che Kiev è su un percorso irreversibile per entrare nella Nato, ma queste parole non sono scritte né sottoscritte da nessuno. L'assenza di una condanna della Russia non significa che la posizione dell'alleanza sia cambiata, prova a convincere il britannico Starmer, la dichiarazione finale stabilisce in effetti di raddoppiare i contributi nazionali per la difesa, portandoli dal due al 5% del PIL entro il 2035. Ma di questo 5% le spese militari sono il 3,5%. Il restante 1,5% si può calcolare contando investimenti in generica sicurezza, innovazione oppure reti e infrastrutture. Lo spagnolo Sanchez riesce a dire che Madrid rispetterà quegli impegni, ma considera sufficiente centrarli con il 2% del PIL. Non si capisce cosa significhi infatti Trump poco dopo. "In Spagna è terribile quello che hanno fatto, sono l'unico paese che non vuole pagare completamente, vuole rimanere al 2%, penso che sia terribile". Facciamo questi investimenti nel nostro interesse, non per fare un favore a qualcuno ricorda infine il tedesco Merz. E però sembra che qualcuno dall'Olanda riparta più soddisfatto di altri. .