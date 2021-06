Vertice Nato, Cyberspazio diventa nuovo vertice di battaglia

Le minacce sono aumentate, non solo aria, terra e mare, ma anche nel cyberspazio, uno dei terreni di battaglia più utilizzati, per chi attacca le democrazie dei Paesi membri della NATO. Questo è uno dei terreni su cui i leader dell'Alleanza Atlantica, hanno deciso di aumentare il loro controllo e la loro collaborazione per la propria sicurezza. L'obiettivo è in primis la Russia e la sua attività di hackeraggio e disinformazione. Biden è arrivato in Europa, cercando di far fronte comune sull'argomento con gli alleati, prima dell'incontro con Putin di mercoledì. Ma la vera sfida vinta dal Presidente degli Stati Uniti, è quella sulla Cina. La NATO per la prima volta considera quella cinese, una sfida sistemica alle nostre democrazie. "C'è una crescente consapevolezza negli ultimi anni, che stiamo affrontando nuove sfide. E la Russia non si comporta nel modo sperato, come la Cina. Noi riteniamo un obbligo sacro l'Articolo 5, voglio che l'Europa intera sappia che gli Stati Uniti ci sono". Gli Stati Uniti insomma, sono tornati per essere stretti alleati dell'Europa, portando però i vari Paesi europei sulle loro posizioni più intransigenti, nei confronti di Russia e di Cina, specialmente. Ma il ritorno di Washington al centro della scena politica internazionale e multilaterale, non fa che rassicurare le Cancellerie europee, come ha sottolineato anche il Presidente del Consiglio, Draghi. "Questo Summit è la continuazione del G7 di ieri, fa parte del processo di riaffermazione, di ricostruzione delle alleanze fondamentali degli Stati Uniti, che erano state, come dire, indebolite dalla precedente amministrazione. Pensate che la prima visita del Presidente Biden è in Europa e provate a ricordarvi dove fu la prima visita del Presidente Trump". La prima visita di Trump fu in Arabia Saudita, prima che facesse a pezzi l'oppositore Jamal Khashoggi. Sono passati 4 anni, sembra un altro mondo, ma è solo un'altra amministrazione.