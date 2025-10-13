Vertice Sharm el-Sheikh, foto di gruppo dei leader

Il 13 ottobre il presidente americano Donald Trump e l'omologo egiziano Abdel Fattah al-Sisi hanno posato con oltre 20 leader mondiali per la foto ufficiale del vertice di pace su Gaza a Sharm el-Sheikh. Il summit, guidato dai due presidenti, mira a finalizzare l’accordo per porre fine alla guerra. Trump ha elogiato Sisi per il ruolo decisivo nei negoziati e per la sua “forza nel mantenere l’ordine” in Egitto. La fase successiva del piano prevede un organismo internazionale, il “Board of Peace”, che amministrerà Gaza e sarà guidato dallo stesso Trump insieme a Tony Blair. .