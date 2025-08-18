Chiudi Menu
News
Mondo
Vertice Washington, i leader pronti per l'incontro
00:01:01 min
|
1 ora fa
mondo
Trump: "Stiamo cercando di fermare la guerra"
00:03:44 min
| 9 minuti fa
mondo
Guerra Medioriente, Hamas accetta proposta cessate il fuoco
00:02:09 min
| 1 ora fa
mondo
Vertice Washington, i leader intorno al tavolo dei colloqui
00:04:14 min
| 1 ora fa
mondo
Vertice Washington, leader europei arrivano alla Casa Bianca
00:00:30 min
| 1 ora fa
mondo
Svezia, storica chiesa di Kiruna trasferita per la miniera
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Leader europei con Zelensky a Washington dopo vertice Alaska
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Portogallo, cani salvati da incendio a Pampilhosa da Serra
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Ucraina, Meloni: oggi giornata importante, ci sono spiragli
00:00:48 min
| 5 ore fa
mondo
Ucraina-Russia, le diverse posizioni al tavolo della trattativa
00:03:21 min
| 5 ore fa
mondo
Timeline, l'attesa per il vertice tra Zelensky, Trump e i leader europei
00:28:39 min
| 5 ore fa
mondo
Ucraina, Meloni: no soluzioni facili per fermare guerra
00:00:19 min
| 5 ore fa
mondo
Palestina, preparativi dell'offensiva di Israele su Gaza
00:01:00 min
| 3 ore fa
