Via libera dei 27 al piano per riarmare l’Europa

Si presentano al fianco di Zelensky, i due leader delle istituzioni europee. Lui ringrazia loro e gli amici europei che lo sostengono e lo aiutano. Poi è Ursula Von Der Leyen a rendere chiara l'idea del momento e del perché era necessario un consiglio europeo straordinario. "È un momento decisivo per l'Europa. Ora stiamo affrontando un pericolo concreto ed è per questo che dobbiamo difenderci." L'unicità del momento è data dal fatto che per la prima volta i leader europei si sono visti con la consapevolezza di non poter contare in futuro sulla protezione americana, almeno per come è stata negli ultimi ottanta anni. L'urgenza è quella di discutere e trovare consenso sulla prospettiva di riarmarsi e aumentare tutti le proprie capacità militari. Ed in effetti, durante le lunghe ore passate a confrontarsi, i 27 Stati membri hanno condiviso la prospettiva del riarmo. Le discussioni si sono soffermate sugli strumenti finanziari proposti dalla Commissione per consentire agli Stati di fare più debito e trovare più soldi per i loro investimenti in armi e sistemi difensivi. La richiesta, da una parte, è quella di estendere ancora di più i margini di sforamento del patto di stabilità per questo tipo di spese dall'altra di trovare altre strade per non costringere i Paesi a indebitarsi sempre di più, come avviene ormai da almeno due anni, invece più difficile è stato trovare consenso su una dichiarazione finale di supporto all'Ucraina. L'Ungheria si rifiuta ora sulla scia di Trump, di approvare un nuovo sostegno militare ed economico. Ma questo è solo il primo di una serie di vertici e riunioni destinati nei prossimi mesi a rivoluzionare le strategie di difesa europee, con la Francia che offre la propria capacità nucleare a protezione degli alleati. E questi che si dividono tra chi l'accetterebbe subito volentieri e chi ancora spera di poter contare sugli Stati Uniti. Trump permettendo. .