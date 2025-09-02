Vietnam celebra 80 anni di indipendenza con maxi parata

Il 2 settembre Hanoi ha ospitato la più grande parata militare degli ultimi decenni per l’80° anniversario dell’indipendenza del Vietnam. Decine di migliaia di persone hanno sfilato in rosso con bandiere vietnamite, mostrando forte nazionalismo. In piazza Ba Dinh sono stati esibiti carri armati, missili, elicotteri e jet, con la partecipazione di militari anche da Cina e Russia. Le celebrazioni hanno ricordato il discorso di Ho Chi Minh del 1945, che segnò la fine della dominazione coloniale francese.