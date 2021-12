Virus, si diffonde Omicron nel mondo e aumentano restrizioni

Il virus disegna un abisso tra le superpotenze. Negli Stati Uniti sono oltre 100.000 i nuovi positivi nelle 24 ore con 1.000 morti mentre in Cina continentale sarebbero 59. L'incremento nell'ultima settimana negli USA e del 52,4% mentre la popolazione vaccinata è ancora sotto il 60. Nella Cina nord-orientale sono state individuate delle aree ritenute a medio rischio, già avviata la somministrazione della dose booster. Omicron ha raggiunto gli USA diffondendosi in oltre 10 stati. Si inaspriscono le restrizioni in Europa. Duramente colpita la Germania con 64.510 nuovi contagi, 378 morti e 442 positivi ogni 100.000 abitanti. Qui solo coloro che sono stati vaccinati o guariti da Covid-19 potranno entrare in ristoranti, cinema, negozi e altre strutture per il tempo libero. Oltre 51.000 i casi in Francia dove 10 milioni di cittadini hanno ricevuto la terza dose, dal 15 gennaio indispensabile per il rinnovo del pass sanitario. Il Regno Unito, con oltre 40.000 nuovi casi, richiederà dal 7 dicembre test negativo al Covid a tutti i viaggiatori in arrivo con volo internazionale. Omicron ha già varcato il confine con 160 casi individuati. La variante ha raggiunto anche la gelida Norvegia, dove è stato reintrodotto l'obbligo di mascherine al chiuso. Ad una festa di Natale ad Oslo si è registrato un focolaio, come pure in una nave da crociera diretta a New Orleans. Il governo ha rafforzato i controlli alle frontiere dove ora viene richiesto il test negativo oltre alla vaccinazione. Inquietante è definita la diffusione della mutazione in Danimarca dalle autorità sanitarie che comunicano 183 casi. Alle diffuse restrizioni seguono le proteste. Sfilano in 40.000 in Austria e poi in Belgio dove tra i manifestanti è apparsa anche un Alpaca. Più tardi sono scattati i disordini, distruzione e momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine.