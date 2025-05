Voci di tregua smentite, intanto si continua a morire a Gaza

Una giornata convulsa con voci che si sono rincorse su un'intesa raggiunta tra Israele e Hamas relativa ad una bozza di accordo mediata dall'amministrazione americana di Donald Trump, basata sul cosiddetto piano Witkoff, un cessate il fuoco di 70 giorni a Gaza, in cambio del rilascio di 10 ostaggi israeliani. Prima sono arrivate le conferme, poi le smentite. Per ora un nulla di fatto con le parti che sembrerebbero rimanere sulle loro posizioni. Hamas, che chiede la fine della guerra ed Israele, il disarmo dei miliziani palestinesi e l'esilio dei leader dell'organizzazione, in modo che non siano coinvolti nel futuro assetto politico dell'enclave. Una piccola apertura è arrivata da Benjamin Netanyahu, che spera, dice il primo ministro israeliano, di fare un annuncio sugli ostaggi in settimana. Intanto però i raid a Gaza continuano a mietere vittime, oltre 30 morti a Gaza City, nel nord della Striscia, dopo che un raid ha colpito una scuola che ospitava sfollati, almeno 19 i palestinesi che hanno perso la vita a Jabalia, centinaia quelli che si sono messi in cammino verso Al-Mawazi dopo l'ennesimo ordine di evacuazione dell'ADF a Khan Yunis, dov'è in corso quella che il portavoce dell'esercito israeliano ha definito un'operazione senza precedenti. Nel frattempo la Gaza Humanitarian Foundation, fondazione svizzera di recente costituzione, sostenuta dagli Stati Uniti e da Israele e che diventerà l'unico canale autorizzato per l'ingresso di cibo e medicinali nella striscia, inizierà a consegnare aiuti alla popolazione della Striscia nei prossimi giorni. .