Voli dopo i droni russi violano lo spazio aereo polacco

Lo spazio aereo sopra l'aeroporto Chopin di Varsavia è stato temporaneamente chiuso mercoledì mattina, 10 settembre, dopo che dei droni russi sono entrati nello spazio aereo polacco , ha comunicato l'aeroporto . I media locali hanno riferito che i voli sono stati sospesi anche all'aeroporto di Lublino e all'aeroporto di Rzeszow-Jasionka. L'animazione fornita a Storyful da Flightradar 24 mostra il traffico aereo sulla Polonia durante l'incidente. "Ieri sera lo spazio aereo polacco è stato violato da un numero enorme di droni russi", ha dichiarato il primo ministro polacco Donald Tusk su X. Credit: Flightradar24 via Storyful.