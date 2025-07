Volo air india, sospetti su piloti, familiari temono insabbiamento

Per ora la scatola nera del Boeing 787 Dreamliner caduto in India il 12 giugno scorso, ha spiegato il come il velivolo ha perso quota perché entrambi gli interruttori di approvvigionamento del carburante erano spenti. Resta ora da capire il perché. Malfunzionamento, errore umano o addirittura volontà di uno dei due ufficiali in cabina di pilotaggio? Perché col passare dei giorni tra le varie ipotesi sta prendendo quota anche questa, specie tra la stampa occidentale. La Federazione Internazionale delle Associazioni dei Piloti di Linea, Ifalpa, ha messo in guardia dal giungere a conclusioni affrettate. Sebbene questa relazione preliminare, per sua stessa natura, sollevi molti interrogativi non fornisce risposte e qualsiasi estrapolazione del suo contenuto può essere considerata solo una supposizione che non è utile al buon andamento dell'indagine, scrive l'Ifalpa in un comunicato. Prima ancora l'Associazione dei Piloti Commerciali Indiani aveva condannato l'insinuazione del suicidio del pilota come sconsiderata e infondata. Il Corriere della Sera parla di due fonti che avrebbero ascoltato le registrazioni della scatola nera e avrebbero riferito di un'accesa discussione tra pilota e co-pilota sullo spegnimento degli interruttori che sarebbe andata avanti per diversi secondi. Uno scambio che nel rapporto preliminare occuperebbe mezza riga delle 15 pagine. "Perché hai spento gli interruttori?" avrebbe chiesto uno dei due. "Non l'ho fatto, non sono stato io" la risposta dell'altro. Secondo quanto riferisce la BBC, al momento del decollo era alla guida il co-pilota mentre il capitano stava monitorando. L'ente di aviazione indiana ha ordinato alle compagnie nazionali un controllo sugli interruttori di tutti i 787 per verificare eventuali malfunzionamenti nel meccanismo di bloccaggio. Air India ha già iniziato a controllarli senza riscontrare al momento alcun problema. I parenti delle 260 vittime temono un insabbiamento e chiedono a gran voce che venga fatta chiarezza sulle cause e sulle responsabilità dell'accaduto. .