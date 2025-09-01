Volo di von der Leyen con interferenze: sospetto di provocazione russa

00:01:45 min
|
1 ora fa

Governo bulgaro e Commissione Europea confermano l'indiscrezione data dalla stampa britannica: l'aereo su cui viaggiava Ursula von der Leyen sui cieli della Bulgaria ha subito interferenze al sistema GPS, diventato inutilizzabile, e i piloti hanno dovuto far ricorso ad altri mezzi strumentali per atterrare in sicurezza. Ciò che né bulgari né istituzioni europee sono in grado di confermare è che dietro l'accaduto ci sia sicuramente la mano dei russi, anche se la portavoce della Commissione Europea ha dichiarato che proprio gli esperti di Sofia sospettano nella matrice russa. Del resto, spiegano a Bruxelles, le interferenze sui sistemi satellitari nei Paesi dell'Est Europa sono episodi che accadono spessissimo, quasi all'ordine del giorno. Frequentissimi, ad esempio, nell'area dei Paesi baltici, dove è molto forte la tensione con Mosca. Ed è proprio tutta la zona del confine orientale europeo a ridosso dell'Ucraina, della Bielorussia e della Russia che la Presidente della Commissione Europea ha scelto di visitare in questi giorni. Il messaggio simbolico è stato chiaro: tutta questa linea di confine è la più sensibile e la più delicata a causa del pericolo russo. La soluzione proposta è quella di investire e spendere di più per la difesa europea. "Abbiamo proposto di triplicare i fondi per la sicurezza sui confini, abbiamo proposto di aumentare di 5 volte gli investimenti nella difesa, e questo include naturalmente anche le capacità marittime di difesa, e abbiamo proposto un aumento di 10 volte negli investimenti per la mobilità militare". .

El Salvador, la tradizionale battaglia di palle di fuocoEl Salvador, la tradizionale battaglia di palle di fuoco
mondo
El Salvador, la tradizionale battaglia di palle di fuoco
00:01:00 min
| 57 minuti fa
pubblicità
Sisma Afghanistan, centinaia i morti e migliaia i feritiSisma Afghanistan, centinaia i morti e migliaia i feriti
mondo
Sisma Afghanistan, centinaia i morti e migliaia i feriti
00:01:56 min
| 1 ora fa
Intere famiglie sono sepolte sotto le macerieIntere famiglie sono sepolte sotto le macerie
mondo
Intere famiglie sono sepolte sotto le macerie
00:01:26 min
| 1 ora fa
Papa Leone XIV, unità sia ogetto dei nostri sforziPapa Leone XIV, unità sia ogetto dei nostri sforzi
mondo
Papa Leone XIV, unità sia ogetto dei nostri sforzi
00:00:52 min
| 1 ora fa
Rara aurora rossa ripresa dallo spazio da astronauta PettitRara aurora rossa ripresa dallo spazio da astronauta Pettit
mondo
Rara aurora rossa ripresa dallo spazio da astronauta Pettit
00:00:19 min
| 3 ore fa
Timeline, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di ShanghaiTimeline, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai
mondo
Timeline, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai
00:23:59 min
| 3 ore fa
Timeline, "Il prezzo della pace" tra le guerre in Ucraina e in MediorienteTimeline, "Il prezzo della pace" tra le guerre in Ucraina e in Medioriente
mondo
Timeline, "Il prezzo della pace" tra le guerre in Ucraina e in Medioriente
00:26:58 min
| 3 ore fa
Concluso il vertice della Shanghai Cooperation Organization, Xi: no a bullismo e mentalità guerra freddaConcluso il vertice della Shanghai Cooperation Organization, Xi: no a bullismo e mentalità guerra fredda
mondo
Concluso il vertice della Shanghai Cooperation Organization
00:01:52 min
| 4 ore fa
Indonesia, proteste studenti contro repressione governoIndonesia, proteste studenti contro repressione governo
mondo
Indonesia, proteste studenti contro repressione governo
00:01:00 min
| 4 ore fa
Gaza, Sumud Flotilla: barche ferme a Barcellona per maltempGaza, Sumud Flotilla: barche ferme a Barcellona per maltemp
mondo
Gaza, Sumud Flotilla: barche ferme a Barcellona per maltempo
00:00:44 min
| 5 ore fa
Terremoto Afghanistan, elicotteri militari evacuano i feritTerremoto Afghanistan, elicotteri militari evacuano i ferit
mondo
Terremoto Afghanistan, elicotteri militari evacuano i feriti
00:00:56 min
| 5 ore fa
Ucraina, Zelensky in visita a scuola nella regione di KievUcraina, Zelensky in visita a scuola nella regione di Kiev
mondo
Ucraina, Zelensky in visita a scuola nella regione di Kiev
00:01:00 min
| 5 ore fa
El Salvador, la tradizionale battaglia di palle di fuocoEl Salvador, la tradizionale battaglia di palle di fuoco
mondo
El Salvador, la tradizionale battaglia di palle di fuoco
00:01:00 min
| 57 minuti fa
Sisma Afghanistan, centinaia i morti e migliaia i feritiSisma Afghanistan, centinaia i morti e migliaia i feriti
mondo
Sisma Afghanistan, centinaia i morti e migliaia i feriti
00:01:56 min
| 1 ora fa
Intere famiglie sono sepolte sotto le macerieIntere famiglie sono sepolte sotto le macerie
mondo
Intere famiglie sono sepolte sotto le macerie
00:01:26 min
| 1 ora fa
Papa Leone XIV, unità sia ogetto dei nostri sforziPapa Leone XIV, unità sia ogetto dei nostri sforzi
mondo
Papa Leone XIV, unità sia ogetto dei nostri sforzi
00:00:52 min
| 1 ora fa
Rara aurora rossa ripresa dallo spazio da astronauta PettitRara aurora rossa ripresa dallo spazio da astronauta Pettit
mondo
Rara aurora rossa ripresa dallo spazio da astronauta Pettit
00:00:19 min
| 3 ore fa
Timeline, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di ShanghaiTimeline, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai
mondo
Timeline, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai
00:23:59 min
| 3 ore fa
Timeline, "Il prezzo della pace" tra le guerre in Ucraina e in MediorienteTimeline, "Il prezzo della pace" tra le guerre in Ucraina e in Medioriente
mondo
Timeline, "Il prezzo della pace" tra le guerre in Ucraina e in Medioriente
00:26:58 min
| 3 ore fa
Concluso il vertice della Shanghai Cooperation Organization, Xi: no a bullismo e mentalità guerra freddaConcluso il vertice della Shanghai Cooperation Organization, Xi: no a bullismo e mentalità guerra fredda
mondo
Concluso il vertice della Shanghai Cooperation Organization
00:01:52 min
| 4 ore fa
Indonesia, proteste studenti contro repressione governoIndonesia, proteste studenti contro repressione governo
mondo
Indonesia, proteste studenti contro repressione governo
00:01:00 min
| 4 ore fa
Gaza, Sumud Flotilla: barche ferme a Barcellona per maltempGaza, Sumud Flotilla: barche ferme a Barcellona per maltemp
mondo
Gaza, Sumud Flotilla: barche ferme a Barcellona per maltempo
00:00:44 min
| 5 ore fa
Terremoto Afghanistan, elicotteri militari evacuano i feritTerremoto Afghanistan, elicotteri militari evacuano i ferit
mondo
Terremoto Afghanistan, elicotteri militari evacuano i feriti
00:00:56 min
| 5 ore fa
Ucraina, Zelensky in visita a scuola nella regione di KievUcraina, Zelensky in visita a scuola nella regione di Kiev
mondo
Ucraina, Zelensky in visita a scuola nella regione di Kiev
00:01:00 min
| 5 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità