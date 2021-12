Abbiamo bisogno di voi, vogliamo anche che l'Europa si impegni di più con voi che ascolti quello che avete da dire. E' quello che voi chiedete dell'Europa e quali sono i vostri sogni per l'Europa, è per questo motivo che ho proposto di rendere il 2022 l'Anno Europeo della Gioventù. Noi vogliamo che voi facciate sentire la vostra voce. Voglio un Europa per i giovani e voglio una Europa dei giovani.