Von Der Leyen: La ripresa economica sta per iniziare

Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo: il Parlamento Europeo, grazie per il vostro sostegno al Next Generation EU e per l'RRF, tutti e 27 gli Stati membri, li ringrazio per il lavoro titanico che hanno fatto per produrre i loro piani, più di 300 colleghi della Commissione Europea, pure, meritano il ringraziamento, perché sono loro che lavorano giorno e notte su questi piani insieme ai loro omologhi nazionali, e insieme a voi qui al Parlamento Europeo. In meno di un anno, quindi, ci siamo. La nostra ripresa sta per cominciare, i piani sono il faro e i soldi cominceranno ad arrivare nelle prossime settimane. Ad oggi abbiamo ricevuto 23 piani nazionali, piani che lanciano un messaggio molto chiaro: gli europei sono pronti per un nuovo inizio.