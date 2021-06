Un’enorme voragine si è formata lo scorso 29 maggio nei terreni agricoli di #Puebla, in Messico e continua ad ampliarsi. Il filmato mostra la dolina di Santa Maria Zacatepec, inizialmente con diametro di cinque metri, allargatasi fino a 60. Secondo lo United States Geological Survey, le doline si verificano quando il terreno non può più sostenere la superficie il peso della superficie sovrastante. Credit: José Antonio León Castañares via Storyful.