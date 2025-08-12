Waldog, il cane robot che insegna l'amore per gli animali

1 ora fa

Cammina, parla, corre e gioca. È “Waldog”, un robot alimentato dall'intelligenza artificiale che sta facendo il giro della città settentrionale di Monterrey, in Messico, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul maltrattamento e il benessere degli animali. Con una voce metallica e amichevole, Waldog ha all'incirca le dimensioni di un beagle e avvia conversazioni con bambini e adulti sui diritti degli animali. Ma servirà anche a uno scopo pratico, ha detto il senatore federale Waldo Fernandez di Monterrey in un post su Instagram: Waldog segnalerà i rifiuti per strada, le buche e registrerà i cani randagi.

