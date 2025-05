Migliaia di yemeniti hanno manifestato il 3 maggio a Sanaa in solidarietà con i palestinesi di Gaza. La protesta è coincisa con nuovi lanci di missili Houthi verso Israele, uno dei quali ha preso di mira la base aerea di Ramat David. Le difese aeree israeliane hanno intercettato i razzi e fatto scattare allarmi in varie zone. I ribelli yemeniti promettono nuovi attacchi in risposta alle operazioni israeliane nella Striscia.