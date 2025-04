A Sanaa, capitale dello Yemen, il 25 aprile in migliaia hanno manifestato contro i raid americani e a favore dei palestinesi. Gli yemeniti sono scesi in piazza sevntolando bandiere e urlando slogan di sfida. I manifestanti hanno dichiarato che i bombardamenti da loro subiti rafforzano la loro determinazione. La protesta si inserisce in una serie di manifestazioni settimanali contro la guerra a Gaza.