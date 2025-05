Il presidente ucraino ha celebrato l’8 maggio, giorno della Vittoria ucraino, con un discorso a piedi per le strade di Kiev. Zelensky ha reso omaggio ai caduti fermandosi davanti a un memoriale di bandiere ucraine. Nel video, ha salutato passanti e deriso le celebrazioni previste a Mosca per il 9 maggio. Intanto, è entrato in vigore il cessate il fuoco proclamato dalla Russia per l’80° anniversario della vittoria sulla Germania nazista.