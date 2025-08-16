Zelensky a Washington, il commento della stampa ucraina

"Ricordiamo l'ultima volta quando Zelensky è andato a Washington, da quello non abbiamo ricevuto niente. Se Zelensky andrà a Washington lo vediamo che è un proseguimento, però è una cosa inutile di programmare qualcosa da quello dal momento quando Trump è diventato il Presidente. Perché con tutto quello che fa Trump non si capisce niente, non si può programmare e poi dopo ogni volta, quando lui cerca di risolvere il problema, per esempio le chiamate con Putin, sempre i bombardamenti da parte della Russia diventano solo peggiori. Tipo ogni volta quando Trump chiama Putin, la Russia ci bombarda gravemente". .