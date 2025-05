Zelensky: "Accogliamo sostegno a diplomazia da Europa e Usa"

Accogliamo ovviamente la richiesta di questo cessate il fuoco e del sostegno alla diplomazia non solo da parte dell'Europa, ma anche degli Stati Uniti che hanno suggerito questo cessate il fuoco, che sono stati i primi a suggerire questo cessate il fuoco e abbiamo concordato le priorità per rafforzare le forze difensive dell'Ucraina per rispettare la sovranità dell'Ucraina e le garanzie di sicurezza devono essere anche queste garantite. Se la Russia, rifiuta queste questo cessato il fuoco, allora sanzioni dovrebbero essere utilizzate e rafforzate sul sistema bancario, sul settore energetico. .