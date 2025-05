Zelensky incontra Erdogan ad Ankara per colloqui di pace

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha incontrato giovedì 15 maggio il presidente turco Tayyip Erdogan per discutere degli sforzi di pace nella guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato in Turchia una squadra di secondo livello composta da assistenti e viceministri per tenere colloqui di pace con l'Ucraina, respingendo la sfida di Kiev di recarsi di persona sul posto per incontrare Zelensky. L'assenza di Putin ha gettato nella confusione le prospettive dei colloqui, che sarebbero stati i primi dalle prime settimane di guerra. Zelenskiy, arrivato nella capitale turca Ankara, ha descritto la formazione russa – escludendo Putin, il suo ministro degli Esteri e il suo principale consigliere per la politica estera – come "decorativa". Ha affermato che l'Ucraina avrebbe deciso la sua prossima mossa nei colloqui con la Russia dopo aver incontrato Erdogan. La Russia ha affermato che la sua squadra si trovava a Istanbul ed era pronta a lavorare seriamente, e ha accusato l'Ucraina di "cercare di fare scenate" durante i negoziati. Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky non parteciperà ai colloqui di Istanbul ma invierà una delegazione per incontrare i russi. .