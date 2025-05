Zelensky: "La Russia non vuole la fine del conflitto"

"I russi devono dimostrare qualcosa o con un alto livello della delegazione o con il livello a livello di leader, in qualche modo, se non dimostrano tutto questo, allora vuol dire che non sono pronti a parlare della fine della guerra e a prendere decisioni e questo significa che c'è una mancanza di volontà politica e questo significa allora che la Russia non sente di dover. porre fine alla guerra e questo allora significa che non c'è una pressione politica o economica sufficiente sulla Federazione Russa. Ed è il motivo per cui noi stiamo chiedendo se non c'è un cessate il fuoco, se non ci sono decisioni in questo senso, se non ci sono meeting bilaterali, noi allora chiediamo sanzioni". .