Zelensky lunedì in Arabia Saudita per ripresa trattive con Usa

Il presidente ucraino è pronto a volare in Arabia Saudita, dove lunedì incontrerà il principe ereditario Mohammed bin Salman. Il team di Zelensky si fermerà più a lungo per lavorare con i partner americani ad una pace rapida e affidabile. Il segretario di Stato americano Rubio, l'inviato speciale per il Medio Oriente Witkoff e il consigliere per la sicurezza nazionale Waltz si interfacceranno con la delegazione ucraina guidata da Andriy Yermak, capo dell'ufficio di Zelensky, dal giorno dopo, quando il leader di Kiev parteciperà al vertice dei volenterosi. La tensione degli ultimi giorni tra Washington e Kiev sembra allentarsi, anche se gli Stati Uniti hanno sospeso gli aiuti militari all'Ucraina e la condivisione delle informazioni di intelligence che avevano consentito a Kiev di resistere agli attacchi russi. Difficile che lo stop venga revocato prima che Zelensky firmi l'accordo sui minerali ucraini. L'inviato di Donald Trump, Witkoff, si è detto soddisfatto per le scuse al presidente di Volodymyr Zelensky dopo lo scontro nello Studio Ovale. Kiev vuole la pace, assicura Donald Trump. Anche la Russia vuole la pace per motivi che conosco solo io, aggiunge il presidente. Poi annuncia che ad aprile anche lui andrà in Arabia Saudita, ma non vuole smentire né confermare se sarà l'occasione per incontrare Putin. Dalla Casa Bianca il presidente americano ha nuovamente messo in dubbio l'impegno statunitense nei confronti dei paesi Nato. Se non pagano, dice ai giornalisti, non li difenderò. Guardando al futuro, secondo notizie raccolte da Politico, organizza incontri segreti tra esponenti dell'amministrazione americana e alcuni dei principali oppositori politici del presidente ucraino Zelensky, come Yulia Tymoshenko e Petro Poroshenko, predecessore di Zelensky, entrambi contrari alla convocazione di elezioni prima della fine della guerra. Elezioni che secondo Trump, Zelensky perderebbe. .