Zelensky: Putin rifiuta pace

"Solo un anno fa sono state tantissime le persone che dicevano, beh sì, la Russia veramente vuole parlare, vuole il dibattito, vuole la pace, vuole la tregua, vuole il cessate il fuoco, sta mandandoci dei segnali al riguardo. Era tutto invece una propaganda, cercavano di dire invece che era l'Ucraina che non voleva tutto questo. Noi abbiamo risposto in quel momento, abbiamo detto beh no, ci deve essere sicuramente pressione sulla Russia perché la Russia non si sta preparando per la pace, in questo momento tutti ce ne rendiamo conto. L'abbiamo capito, lo vediamo, Putin ha rifiutato qualsiasi progetto di proposta per la pace". .