Zelensky: ripresi i negoziati tra Usa e Ucraina

Washington e Kiev ci riprovano. I funzionari ucraini e statunitensi torneranno ad incontrarsi nel prossimo futuro. Il capo dello staff di Zelensky, Andriy Yermak, e il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Michael Waltz, hanno discusso degli ulteriori passi avanti verso una pace giusta e duratura. Notizia confermata dal presidente Zelensky. La disponibilità del presidente ucraino a negoziare, accolta positivamente anche da Mosca, è stata annunciata dal presidente americano durante il discorso al Congresso come l'ultima vittoria in campo diplomatico portata a casa dalla sua Amministrazione durante le prime settimane del suo secondo mandato. La notizia della ripresa dei colloqui arriva dopo la decisione di Washington di non condividere più le informazioni di intelligence con Kiev, informazioni che fino ad oggi hanno consentito agli ucraini di potersi difendere dall'invasione russa. L'ultima pressione esercitata sul presidente ucraino dall'Amministrazione Trump sembra dare i suoi frutti, la ripresa dei negoziati che dovrebbero portare alla firma dell'accordo sui minerali strategici. Gli Stati Uniti, come segno di buona volontà, potrebbero fare marcia indietro anche sulla sospensione delle armi americane a Kiev, almeno così lascia intendere la portavoce della Casa Bianca. Ma tutto potrebbe ancora cambiare rapidamente, come ci ha insegnato l'Amministrazione trumpiana. .