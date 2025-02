Zelensky: pronto a trattare direttamente con Putin

Siamo onesti Putin è un assassino e un terrorista, è un dato di fatto. E siamo onesti, se i nostri alleati credono che dobbiamo passare alla via diplomatica e credo che siamo pronti a passare alla via diplomatica, devono esserci gli Stati Uniti d'America, l'Europa, l'Ucraina e la Russia. Non è già un compromesso? Parleremo con Putin. Una conversazione con lui è un compromesso per lui. Non è la prima volta che lo dice perché in Svizzera nell'ultimo vertice sulla pace in Ucraina a Burgenstock Wolodymyr Zelensky aveva auspicato un nuovo summit cui prendesse parte Vladimir Putin. Questa volta però è stato più chiaro ed è un'apertura importante, come lo è anche sul versante interno l'annuncio di voler indire nuove elezioni da quando sarà rimossa la legge marziale. Questo per voler mettere a tacere quanti e non sono pochi anche in Occidente, lo accusano di una deriva autoritaria e soprattutto Putin, che lo accusa di essere un presidente illegittimo. Del resto sono giorni cruciali per Kiev con il cambio della guardia alla Casa Bianca e con la guerra che sembra volgere lentamente ma inesorabilmente a favore di Mosca, con continui scambi aerei con la supremazia russa dei cieli. Per questo nonostante Zelensky ribadisca che per l'esercito de la Federazione sia stato un bagno di sangue e che da una parte Ucraina i morti siano poco più di 45 mila, la sensazione è che si sia arrivati a un punto di svolta e così da un lato batte il pugno sul tavolo, sostenendo che se l'Ucraina non entrerà nella Nato, che almeno le restituisca le armi atomiche, aprendo però al mancato ingresso nell'alleanza atlantica. Dall'altro si dice pronto a discutere delle famose terre rare che Donald Trump ha chiesto di poter mettere in agenda. Terre rare, ma anche litio, di cui l'Ucraina è leader in cambio di aiuti militari. Mosca resta alla finestra perché se è vero che l'Ucraina non riesce a sconfiggere i russi, è anche vero che la Russia non riesce davvero a vincere e quindi apre cautamente sì, dice il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov. Contatti per una soluzione in Ucraina si sono intensificati con vari dipartimenti americani. .