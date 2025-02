A Zurigo durante l’evento Art on Ice Gala si è esibita la prima coppia della storia di pattinatrici sul ghiaccio tutta al femminile. Le atlete Gabriella Papadakis e Madison Hubbell hanno deciso di unire le forze e fare coppia nonostante la partecipazione a gare da parte di una coppia di atlete femminili non sia consentita in tutto il mondo. .